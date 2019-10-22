"Дискриминации больше нет"

В Северной Ирландии узаконили аборты и однополые браки. Отныне они легализованы на все территории Соединенного Королевства, несмотря на попытки Демократической юнионистской партии заблокировать принятие поправок.

Менеджер кампании правозащитной организации Amnesty International Грайне Теггарт говорит: "Больше нет неравенства и дискриминации по отношению к однополым парам — людям, которые уже давно хотели вступить в брак со своими возлюбленными, и по отношению к женщинам, которые страдали от запрета на аборты".

Юнионисты обещают, что будут пытаться предотвратить предоставление услуг по прерыванию беременности в Северной Ирландии.

Лидер Демократической юнионистской партии Арлин Фостер заявила:

"Это печальный день. Я знаю, что кто-сегодня будет праздновать, этим людям я скажу — подумайте о тех из нас, кто сегодня грустит, кто уверен, что произошедшее оскорбляет человеческое достоинство и человеческую жизнь".

Поправки вступили в силу автоматически: 21 октября истек срок, когда местный парламент, работа которого приостановлена с 2017 года, мог проголосовать против изменений, выдвинутых депутатами от Лейбористской партии в британском парламенте.

Юнионисты накануне пытались провести символическое заседание ассамблеи Северной Ирландии, но другие партии их проигнорировали.

В прошлом месяце Высокий суд Белфаста постановил, что закон Северной Ирландии об абортах нарушает обязательства Соединённого Королевства в сфере защиты прав человека.