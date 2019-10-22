Американские танки у белорусской грницы

Американская тяжелая бронетехника доставлена в Литву для размещаемого здесь на полгода механизированного батальона Вооруженных сил США. Первые танки Abrams и боевые машины пехоты (БМП) Bradley прибыли в эту страну в понедельник. Остальная техника, как сообщается, будет доставлена в ближайшие недели. Около 500 военнослужащих Сухопутных сил США останутся в Литве до весны. Впервые на столь продолжительное время. В Вильнюсе отмечают, что это "послание для России, о том, что США вовлечены и дополнительный фактор сдерживания". В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать, а заявления НАТО о российской угрозе используются для того, чтобы стягивать военные контингенты к границам РФ.

Полигон в Пабраде, где размещается американский батальон, находится в восточной части Литвы у белорусской границы.

Тем временем в Бресте проходят российско-белорусские тактические учения. В маневрах участвуют более 900 военных и свыше 200 единиц техники, также задействованы четыре самолета военно-транспортной авиации Ил-76 МД. Как отмечается, в ходе учений военные двух стран отработают совместное ведение разведывательно-боевых действий, десантирование личного состава и техники в ночных условиях, проведение этапов боевой стрельбы в наступлении и и обороне.