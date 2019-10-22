Кен Лоуч расскажет об одиночестве в цифровую эпоху

Ньюкасл. Эбби работает сиделкой. Рикки перебивается малооплачиваемой работой. Кажется, у семьи появляется шанс поправить свое благосостояние, когда мужчина устраивается в службу доставки интернет-заказов. Но попытка поработать на себя заканчивается добровольным рабством. 14 часов в день за рулем. На жену и детей не остается ни времени, ни сил. А тут еще и у сына-подростка начинаются трудности.

Двукратный обладатель "Золотой пальмовой ветви" Кен Лоуч привез на лионский фестиваль братьев Люмьер новую социальную драму "Извините, мы вас не застали" о человеческом одиночестве в эпоху цифровой экономики.

Коммерческое кино рассказывает о другом. Но давно заведено, что кино, прежде всего, отражает саму жизнь. И надо быть оптимистом. У людей отличное чутье, люди хотят жить хорошо, достойно, им претит неравенство. Это очень обнадеживает. Кен Лоуч режиссер

В Лионе режиссер говорил не только об искусстве, но и о политике. Его, британского подданного, тоже волнует "брексит": "Мы прекрасно понимаем, что сделка Бориса Джонсона учитывает интересы только деловых кругов, не народа. Она не гарантирует людям ни трудоустройство, ни достойную зарплату. Говорить о высоком качество госуслуг не приходится. Все будет сделано лишь для поддержки бизнеса".

Новый фильм выходит на российские экраны 31 октября.