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Германия

Драка между курдами и турками из-за операции в Сирии

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 Юрий Смирнов 
Драка между курдами и турками из-за операции в Сирии
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Около 60 человек приняли участие в драке, которая произошла вечером в понедельник в городе Херне в земле Северный Рейн-Вестфалия. У здания местного дома культуры друг с другом столкнулись этнические турки и курды. Полиция разняла дерущихся, применив слезоточивый газ.

Это уже второй такой эпизод в Херне с начала турецкой военной операции в северной Сирии. Антитурецкие демонстрации протеста курдов проходят во многих городах Германии, в том числе в Дюссельдорфа и, как правило, не сопровождаются беспорядками.

«Здесь, в Северном Рейне-Вестфалии, у многих курдов есть родственники и друзья. Эти связи делают этот регион ключевым для всех новых переселенцев в Германию», – объясняет генеральный секретарь курдской общины Германии Джахат Башар.

Турецкие курды начали переселяться в Германию в 1960 как трудовые мигранты. В XXI в. к ним присоединились многочисленные иракские и сирийские курды, вынужденные покинуть родину из-за вооружённых конфликтов. События на севере Сирии могу привести к новой волне курдской миграции.

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