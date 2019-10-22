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Италия

Смертельные ливни в Италии

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 Кнарик Хачатрян 
Смертельные ливни в Италии
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Local Team/REUTERS TV
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По меньшей мере 2 человека погибли в Италии в результате наводнений и оползней, вызванных ливневыми дождями. В провинции Алессандрии в горном регионе Пьемонте эвакуированы более 130 человек.

Во вторник жители Кастеллетто-д'Орбы проснулись посреди хаоса и разрушений: льющиеся с неба потоки воды переполнили небольшую речушку Рио-Альбару. Она вышла из берегов и практически затопила городок.

Непогода обрушилась и на крупнейший город севера Италии - Милан, где с вечера воскресенья и до утра понедельника ливень не прекращался ни на минуту. Некоторые районы города затоплены, и река Севесо начинает выходить из берегов. Пожарные и полиция работали всю минувшую ночь не покладая рук, без устали отвечая на вызовы, связанные с чрезвычайными ситуациями. Так, в городе оказались затоплены несколько подземных переходов, и пешеходы очутились в ловушке.

Сильно пострадала и область Лигурия. Из-за экстремальных погодных условий "красный" уровень опасности объявлен в городах Генуе и Савоне. В регионе обесточены 20 тысяч жилых домов, высока угроза схода оползней.

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