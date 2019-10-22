Хорватии дан "зелёный свет" в Шенгенскую зону

После шести лет пребывания в Евросоюзе Хорватия получила добро на вступление в Шенгенскую зону. В ней состоят пока 26 государств, отменивших пограничный контроль между собой.

«Членство в этом клубе даёт свободы и привилегии, но и налагает большую ответственность, - сказал еврокомиссар по миграции Димитрис Аврамопулос. - К этому нельзя относиться легкомысленно».

После четырёхлетней проверки Брюссель пришёл к выводу, что Загреб отвечает требованиям для вступления в зону, по которой гражданам можно ездить без паспортов.

Вступающие страны должны быть способны охранять внешнюю границу Евросоюза. Он надеется с их помощью не допустить повторения наплыва в него беженцев, имевшего место в 2015 году. Поэтому и Шенгенская зона будет расширяться

«Будущее присоединение к Шенгену Хорватии, а также Болгарии и Румынии, становится всё более актуальным и необходимым с учетом сегодняшних вызывов миграции и безопасности», - добавил Аврамопулос.

В Европарламенте новость о принятии пока только одной страны восприняли неоднозначно:

«Для Хорватии это не только своего рода удовлетворение, - сказал хорватский социалист Тонино Пикула. - Это обязательство удвоить усилия по преодолению её проблем».

«Я разочарована, - сказала социалист из Словении Таня Файон. - Думаю, это политическое решение, и я сожалею, что мы не обсуждаем его со следующей Еврокомиссией. Учитывая, что в реальности Шенген функционирует не полностью, - это было плохое решение».

Окончательно утвердить принятие Хорватии в Шенгерскую зону должны теперь руководители стран-членов Евросоюза.