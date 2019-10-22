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Брюссельское бюро

Ползучий дефицит бюджетов

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 Андрей Бекетов 
Ползучий дефицит бюджетов
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Еврокомиссия предупредила, что несколько государств-членов разрабатывают бюджеты на следующий год с нарушением фискальных правил Евросоюза. Она особенно обеспокоена ростом структурного дефицита - это основной показатель при оценке состояния государственных финансов.

В письмах, направленных во вторник правительствам Франции, Италии, Испании, Португалии и Бельгии, Брюссель просит представить ему дополнительную информацию о том, как эти страны собираются сбалансировать казённые расходы с доходами. Согласно нормам ЕС, дефицит национального бюджета не должен превышать 3% ВВП.

Еврокомиссия также призывает государства-члены ЕС принять меры к снижению уровень долга там, где он особенно высок. Это не относится к таким странам, как Германия и Нидерланды, но им предложено увеличить внутреннее потребление для стимулирования экономики.

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