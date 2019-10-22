Мастер-классы Фестиваля Люмьер

Обладатель шести "Оскаров" и двух "Золотых пальмовых ветвей" американский кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола был удостоен премии "Люмьер-2019" - главной награды ежегодного Лионского кинофестиваля братьев Люмьер, присуждаемой с 2009 года за значительный вклад в развитие мирового кинематографа.

Этой премией в разные годы были отмечены Клинт Иствуд, Милош Форман, Жерар Депардье, Педро Альмодовар, Кен Лоуч, Джейн Фонда, Катрин Денев, Квентин Тарантино и другие звезды...

Тьерри Фремо, директор кинофестиваля Люмьер: "Очевидно, почему Фрэнсис Форд Коппола получает эту награду. Он - гигант, он выдающаяся личность, личность, потому что он отличный режиссер. Кроме того он продюсер, он винодел, он тот, кто воплощает то предельную независимость, то великих голливудских искателей приключений. Мы живем в эпоху, когда тот, кто создал трех "Крестных отцов", "Апокалипсис сегодня" и много других фильмов, может приехать сюда, побыть среди нас и получить премию "Люмьер".

И как уже принято, обладатель премии "Люмьер" должен сделать римейк одного из первых фильмов братьев Люмьер - "Выход рабочих с фабрики" 1895 года на месте зарождения седьмого искусства - кино. В Институте Люмьер на "Стене кинематографистов" была установлена символическая мемориальная доска в честь Фрэнсиса Форда Копполы.

За последние годы фестиваль стал очень популярным. На этот раз его посетили более 100 тысяч зрителей, было представлено около 180 фильмов.

Кроме того были организованы несколько мастер-классов, во время которых поклонники кино могли познакомиться с приглашенными артистами и кинорежиссерами. В этом году огромным успехом пользовался британский режиссер Кен Лоуч. На встрече со зрителями он порассуждал о "брексит" и напомнил о важности просмотров фильмов в кинотеатрах.

Кен Лоуч, кинорежиссер: "На самом деле я могу по-настоящему оценить фильм только в кинотеатре - это очень важно, это очень душевный опыт".

На Фестивале Люмьер состоялась премьера фильма Кена Лоуча "Извините, мы вас не застали". Это история о том, как спокойная жизнь обычной британской семьи летит в тартарары после того, как отец семейства устроился на работу в службу доставки посылок.

С особым почтением публика встретила одного из гостей фестиваля французского актера и режиссера Даниеля Отоя. За свою полувековую карьеру он снялся в более 100 фильмах. Последняя его работа - главная роль в картине Belle Epoque, которая выйдет на экраны французских кинотеатров в ноябре.

Даниель Отой: "Я думаю, что проявление уважения, основанное только на прошлых заслугах, это неплохо, но меня бы меня огорчило. А здесь мне выразили почтение за то, что я делаю сейчас и чем занимался на протяжении всей карьеры. И это придает мне силы".

Среди почетных гостей Фестиваля братьев Люмьер были также американская актриса Фрэнсис МакДорманд, канадский актер Дональд Сазерленд, мексиканский - Гаэль Гарсиа Берналь и корейский режиссер Пон Чжун Хо, получивший в этом году "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля за фильм "Паразиты".