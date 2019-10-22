Канада: Трюдо остается у власти

На парламентских выборах в Канаде победила правящая Либеральная партия премьер-министра Джастина Трюдо. По данным национальной Избирательной комиссии, либералы одержали верх в 156 из 338 округов. Для формирования правительства большинства партии-победительнице необходимо выиграть выборы как минимум в 170 округах. Таким образом в стране по итогам нынешнего волеизъявления будет сформирован кабинет меньшинства.

На втором месте - Консервативная партия, которую возглавляет Эндрю Шир. Консерваторы заручилась поддержкой в 121 округе. На третьем месте - "Квебекский блок". За ними следуют Новая демократическая партия и Партия "зеленых". Народная партия Канады по итогам выборов лишилась в парламенте единственного мандата, который достался независимому кандидату.