"Брексит": новое соглашение представлено парламенту

В понедельник вечером депутаты Палаты общин приступили к первому чтению 110-страничного документа, пояснения к основным положениям которого составляют примерно такой же объем. На это отводится три дня.

В правительственном законопроекте содержится пункт о том, что в данном случае допустимо его принятие по сокращенной программе, хотя обычно на рассмотрение международных соглашений такого уровня отводится минимум три недели.

Ускоренный график рассмотрение вызвал недовольство, и прежде всего основной оппозиционной партии - лейбористов.

Существенным препятствием для правительства могут стать, как указывается, те поправки, которые намерены внести политические противники Джонсона и его министров.

Предполагается, что это будет происходить в ближайшие три дня, начиная со вторника . Включение или не включение их в повестку дня во многом зависит от спикера нижней палаты.

Джон Беркоу накануне вновь не позволил кабмину вынести на голосование сделку с ЕС: "Сегодняшние обстоятельства, по большому счету, ничем не отличаются от субботней ситуации, и я решил, что сделка сейчас обсуждаться не будет, поскольку это внесет беспорядок в нашу работу".

На это обратили внимание депутаты-тори, фактически обвинив Беркоу в фаворитизме. Депутат партии тори Бернард Дженкин заявил на пленарном заседании следующее: "Вы хотите поддержать одних, а не других, но становится все заметнее и заметнее, как ваше благоволение проявляется главным образом к одним, а не к другим".

Оппозиция в данной ситуации может также попытаться связать принятие законопроекта с согласием правительства провести досрочные выборы, как и с назначением повторного плебисцита по поводу "брексита" или даже постараться изменить часть условий сделки с ЕС.

Великобритания должна была покинуть ЕС еще 29 марта этого года.

Но Палата общин трижды отклоняла законопроект об условиях "брексита", согласованного тогдашним премьером Мэй с Брюсселем. В результате Евросоюз перенес дату "развода" на 31 октября, и Мэй была вынуждена уйти со своего поста.

Сменивший ее Джонсон настаивает, что страна должна покинуть ЕС со сделкой или в результате "жесткого брексита", но парламент уже вынудил его направить Евросовету запрос о новой отсрочке, который, однако сам Джонсон не подписал.