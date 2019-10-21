Ультрамарафон в Далмации

Французский спортсмен Жан Клипфель стал победителем ежегодных соревнований Dalmacija Ultra Trail – уже в четвёртый раз прошедших в Хорватии. В этом году в них приняли участие более 700 человек из 30 стран мира, решившихся испытать свои силы и выносливость. Маршрут гонки, самый длинный этап которой – 118 км, проходит по живописным местам вблизи Адриатического моря. Клипфель сумел проделать этот путь за 14 часов и 43 минуты. Победительницей среди женщин стала спортсменка из Германии Юлиана Илгерт. Для того, чтобы преодолеть дистанцию, ей потребовалось более 19 часов.