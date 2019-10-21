"Бен-Гур" вместо инвалидной коляски

Жозеф Миньоцци любит спорт. После аварии, в которую он попал на мотоцикле, мужчина в течение долгого времени работал над изобретением трицикла "Бен-Гур". В таком трехколесном электрическом велосипеде заинтересованы люди с ограниченными физическими возможностями, а также местные власти и компании.

Жозеф Миньоцци, создатель "Бен-Гура":"Его можно использовать по-разному, так как по сути это инклюзивное транспортное средство. Благодаря ему мы, наконец, можем многое сделать: его можно применять как транспорт для небольших легких перевозок по городу, например, доставить детей в школу. На нем можно прогуляться вокруг озера или по "Виароне" с ребенком, туда можно положить покупки или продукты для пикника.

"Тема мобильности сегодня очень важна. Для меня в жизни есть две самые важные вещи: во-первых, просто дышать, чтобы жить. И второе - это мобильность. Если мы не двигаемся, то сталкиваемся со всевозможными проблемами. Это личный профессиональный социальный вопрос. Движение - это часть человеческой природы, поэтому "Бен-Гур" создан для того, чтобы каждый мог свободно и независимо передвигаться.

Вот уже три года, как я занимаюсь этим проектом, и ежедневно черпаю энергию от простых встреч с моими клиентами, когда человек пользуется трициклом и говорит мне: "Жозеф, это - великолепно, это здорово, я могу передвигаться! И что очень важно, когда я использую трицикл, у людей меняется взгляд на инвалидность - они смотрят на меня по-другому". Так что все эти маленькие послания, которые я получаю от пользователей каждый день, помогают мне естественно двигаться вперед".