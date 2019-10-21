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На электроколеснице по "Виароне"

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На электроколеснице по "Виароне"
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Во Франции появились новые электрические трехколесные велосипеды, напоминающие римские колесницы. Они называются "Бен-Гурами". На них можно передвигаться самостоятельно без посторонней помощи.

Это - идеальное решение для инвалидов, таких как Нежа эль-Рафики. Несмотря на то, что "Бен-Гур" электрический, в нем предусмотрен также и ручной привод. Нежа тестирует прототип на велосипедной дорожке "Виарона" в Лионе. Это совместный проект, поддержанный программой Региональной политики ЕС.

Нежа-эль-Рафики, пользователь "Бен-Гур":"Появилось ощущение свободы. Наконец, мы чувствуем, что мы такие же, как все. У нас есть возможность кататься по велодорожкам, ездить за город, кататься по парку "Тет д'Oр". Мы можем ездить и по городу на "Бен-Гуре", не пользуясь метро или автобусом".

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"Виарона" - велосипедный маршрут между Женевским озером и Средиземным морем. Под Лионом предлагают напрокат 8 "Бен-Гуров". Проект на общую сумму в 273 тысячи евро на 60% финансируется программой Региональной политики ЕС.

Электрические трициклы будут базироваться поначалу в дух пунктах - Мирибель-Жонаж и Тен-Турнон. Регион Овернь-Рона-Альпы хочет стать флагманом этого проекта мобильности для всех.

Ив Роно, руководитель проекта "Виарона":"Виарона" - это велосипедный маршрут протяженностью примерно 800 км во Франции, с некоторыми участками в Швейцарии до Ронского ледника - источника реки Рона. А "Бен-Гур" - это транспортное средство, на котором можно передвигаться по всему этому маршруту, что позволит людям открывать достопримечательности всего региона, а не только вдоль Роны".

Идея создания такого транспортного средства пришла в голову Жозефу Миньоцци после аварии, в которую он попал на мотоцикле в 2012 году. Мужчина провел 3 года в своем гараже, создавая прототип. Его партнер и дизайнер - Сириль Мезьер.

Сириль Мезьер, дизайнер:"Первый прототип, сделанный Жозефом, очень напоминал колесницы Бен-Гура из одноименного фильма. И я думаю, именно это и повлияло на будущее название машины. Кроме того Бен-Гур был воином, и мы тоже стараемся, по возможности, быть бойцами".

Ключевые слова проекта: совместное использование и, следовательно, подключенность к интернету. Специальное приложение позволит пользователям определять местонахождение "Бен-Гура", людям с ограниченной мобильностью - обмениваться маршрутами, а также получать информацию об окружающей среде.

Виржини увлекается походами по выходным. Сегодня она открывает "Виарону" в поселке Тен-л'Эрмитаж. Благодаря трициклу она может проехать по разным дорогам и лучше узнать эти места.

Виржини Бейо, пользователь "Бен-Гура": "Больше всего мне нравится в "Бен-Гуре" то, что мы на нем сидим выше и гораздо лучше видим, что происходит. А в инвалидной коляске мы находимся довольно низко. Кроме того мы чувствуем себя в большей безопасности. Мы чувствуем себя более уверенно. Конечно, люди смотрят на нас с большим любопытством. Думаю, что им нужно немного времени, чтобы понять, что мы - в инвалидной коляске. Так что это довольно приятная сторона".