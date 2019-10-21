Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Испания

Назначена дата эксгумации останков Франко

 Комментарии
 Ирина Шелудкова 
Назначена дата эксгумации останков Франко
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Эксгумация и перезахоронение останков испанского диктатора Франсиско Франко состоится в четверг. Останки перенесут из монументального комплекса "Долина павших" на муниципальное кладбище Эль-Пардо в Мадриде. Процедура пройдет в присутствии семьи Фрасиско Франко, который управлял Испанией с 1939-го по 1975-й годы.

Решение об эксгумация стало одной первых инициатив социалистического правительства, заявившего, что мемориал должен быть символом примирения после Гражданской войны, а не местом поклонения диктатору. При этом родственника диктатора настаивала на переносе останков в склеп кафедрального собора Альмудена в Мадриде, но власти Испании выступили против.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube