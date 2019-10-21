Назначена дата эксгумации останков Франко

Эксгумация и перезахоронение останков испанского диктатора Франсиско Франко состоится в четверг. Останки перенесут из монументального комплекса "Долина павших" на муниципальное кладбище Эль-Пардо в Мадриде. Процедура пройдет в присутствии семьи Фрасиско Франко, который управлял Испанией с 1939-го по 1975-й годы.

Решение об эксгумация стало одной первых инициатив социалистического правительства, заявившего, что мемориал должен быть символом примирения после Гражданской войны, а не местом поклонения диктатору. При этом родственника диктатора настаивала на переносе останков в склеп кафедрального собора Альмудена в Мадриде, но власти Испании выступили против.