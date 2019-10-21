Кульякан: после боя

Жители мексиканского города Кульякана, столицы штата Синалоа, пытаются восстановить чистоту и порядок, смывая запёкшуюся кровь с тротуаров и собирая осколки оконных стёкол, разбитых пулями. На прошлой неделе здесь прошёл настоящий бой между вооружёнными отрядами наркоторговцев и силами полиции.

– Нам пришлось вызвать ремонтную бригаду, они скоро приедут, чтобы заменить алюминиевые двери и всё остальное, пришедшее в негодность, – рассказывает один из местных жителей. – К тому же разбиты стёкла, и в стенах полно дыр. Со вчерашнего дня мы их чиним.

Полицейская операция проводилась здесь с целью нанести удар по наркоторговцам, задержав Овидио Гусмана – одного из сыновей бывшего главаря наркокартеля «Синалоа» Чапо Гусмана. Но подошедшие отряды вооружённых преступников, вооружённых крупнокалиберными пулемётами и автоматическими винтовками вступили с полицейскими в бой, вынудив их отступить.

Несмотря на все предпринимаемые мексиканскими властями меры, покончить с насилием в стране не удаётся. В прошлом году в Мексике было зарегистрировано более 29 тысяч убийств, а в этом году число убийств может стать ещё выше.