Живите 100 лет - как на Окинаве!

Этот японский архипелаг бьет рекорды по продолжительности жизни. Окинава - это 160 островов, омываемых Тихим океаном и окутанных субтропическим климатом. Здесь очень гостеприимные люди, среди которых много долгожителей.

Лоранс Александрович, euronews: "На этом архипелаге - самое большое количество долгожителей в мире, в три раза больше, чем где-либо еще. 76 столетних жителей на 100 тысяч. Чтобы понять секреты их долголетия, я отведу вас в ресторан Эмико, которая до того, как стать поваром, была диетологом".

Ресторан находится в Огими, деревне, население которой составляет около 3 тысяч человек. Именно здесь проживает рекордное количество столетних долгожителей. Соблюдая старую рецептуру, Эмико создала свое меню долголетия на основе сезонных овощей.

Эмико Киндзо, владелица ресторана: "Все блюда мы готовим из того, что выращиваем на огороде. И клиенты могут сразу их попробовать и насладиться. В нашем образе жизни огород и кухня тесно связаны, и, как диетолог, я чувствую, что еда очень свежая".

Средний возраст этих женщин - 91 год. Несмотря на это, они все еще работают. Одна занимается танцами, вторая производит тофу, третья возглавляет ассоциацию. Кикуе, Чио и Юкико любят жизнь и любят жить.

Кикуе: "Я не пытаюсь прожить как можно дольше, это происходит естественно, потому что мы встречаемся, смеемся и плачем вместе. Мы общаемся, поем и танцуем тоже вместе".

Чио: "Вот и все, именно таков наш образ жизни на Окинаве".

Юкико: "Я думаю, что секрет долголетия заключается в том, чтобы не переживать по пустякам и всегда двигаться вперед".

Еще один секрет - маленькие лимоны. Деревня Огими - их крупнейший производитель. Местные жители очень любят горький сок шикуваса, обладающий противовоспалительными свойствами. В свои 103 года Татаки Шипуку все еще тщательно следит за урожаем на плантации шикуваса, которую он купил уже на пенсии. Он считает ее плодом своей жизни.

Татаки Шипуку, фермер: "Независимо от того, хорошая погода или плохая, мы всегда употребляем шикуваса. А еще я и мои друзья едим много мандаринов, это - наш маленький деликатес".

Еще один из рецептов долголетия - работа. Мы отправляемся на банановую плантацию. Из волокна этих деревьев только здесь, в Огими, изготавливают текстильный материал басёфу, известный своими уникальными свойствами. Таира Точико, которой зимой исполнится сто лет, была признана "живым национальным достоянием" за ее вклад в японскую культуру. Именно благодаря ей был сохранен секрет уникальной технологии басёфу, который мог исчезнуть после Второй мировой войны. Она работает в мастерской по 9 часов в день 6 раз в неделю.

Таира Точико: "Я больше не могу выполнять тяжелую работу. Но несмотря на то, что я уже не так сильна и ловка, как в былые времена, из-за старости, я забываю о своем возрасте, когда работаю. Я думаю, если у меня этого не будет, я не смогу жить".

Из басёфу шьют традиционные кимоно. На это уходит целый год. Стоит столь драгоценная вещь - 18 тысяч евро.

Своими секретами долголетия с нами поделились также жители небольшого острова Ирабу на юге Японии. Представительницы одной из женских ассоциаций предлагают туристам открыть для себя дикорастущие съедобные травы. Главное сокровище - сакуна, трава долголетия.

Мивако Ви, фермер: "Говорят, что каждый съеденный лист продлевает жизнь на год".

Кроме того нас познакомили с новыми оригинальными блюдами из растений. Главный момент нашего кулинарного шоу - темпура из цветка гибискуса.

Итак, натуральное питание, активный образ жизни после выхода на пенсию и как можно больше положительных эмоций - в этом и заключаются основные секреты долголетия жителей Окинавы.