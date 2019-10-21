Харири пообещал протестующим перемены

Правительство Ливана утвердило программу мер по стабилизации экономики и проект дефицитного государственного бюджета на 2020 финансовый год. В ответ на волну массовых протестов, охвативших страну, кабинет Саада Харири отказался от введения новых налогов и объявил о сокращении на 50% зарплаты министрам и депутатам парламента.

Мы приняли эти решения не для торга, не для того, чтобы попросить вас перестать протестовать и выражать недовольство. Вы сами будете решать, как вам поступить. Мы не объявляем никаких крайних сроков, и я не позволю никому угрожать вам или запугивать. <...> Вы поставили ливанскую национальную идентичность выше всех конфессиональных и религиозных разделений, и это самая большая национальная победа. Саад Харири премьер-министр Ливана

Но радикально настроенные участники манифестации в центре Бейрута отвергли новые меры правительства, назвав их недостаточными и запоздавшими.

_«Мы не уходим с улиц, мы не верим ни одному его слову. Мы говорим, чтобы он услышал: народ требует смены режима. В его слова никто не верит, ни я, ни кто-либо ещё».

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«Ложь, ложь, ложь и снова ложь. Если бы собирался дождь, мы бы сначала увидели облака. Они правят нами так долго, что если бы они действительно хотели сделать то, что сейчас обещают, они бы уже давно это сделали».

Ранее о поддержке массовых акций протеста заявила Всеобщая конфедерация трудящихся Ливана, анонсировав всеобщую забастовку. Поводом для протестов стали объявленные правительством меры жёсткой экономии и введение новых налогов.