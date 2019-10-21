"Машины времени" Европы

Европейские исследователи приглашают нас отправиться в прошлое, чтобы изучить эволюцию наших городов и памятников архитектуры. Но как это возможно?

Куратор инициативы TimeMachine в Амстердаме Юлия Нурдеграаф из местного университета объясняет технологию:

"Сначала мы работаем с географическими информационными системами. Это своего рода интеллектуальные карты, поэтому у вас есть цифровая карта города Амстердам со всеми указанными домами и улицами. И это позволяет связать все имеющиеся у нас данные о культурном наследии города: фотографии, тексты, всевозможные вещи в конкретных местах, которые были изображены или описаны.

В дополнение к этому у нас есть методы 3D-моделирования. С одной стороны, они помогают в создании модели всего города, как он развивался с течением времени. А с другой - позволяют реконструировать отдельные дома, кинотеатры или другие важные места в истории города.

Мы также используем методы автоматического анализа текстов или других типов данных, чтобы вместо чтения какого-то одного сборника документов вы могли посмотреть данные всех амстердамцев и узнать, сколько картин у них было, где они находились и т. д.".