Назад в прошлое - за культурным наследием

Может ли искусственный интеллект помочь нам переместиться во времени назад в прошлое, чтобы помочь лучше узнать и защитить европейское культурное наследие? Программисты, ученые, историки, архивариусы и другие специалисты собрались в немецком Дрездене, чтобы попытаться дать ответ на этот вопрос.

Этот исторический город был выбран учеными в рамках европейского исследовательского проекта для проведения мозгового штурма. Они хотят дать нам возможность пройти сквозь 5 тысяч лет истории Европы с помощью цифровых инструментов, искусственного интеллекта и виртуальных миров - как при реконструкции Собора Парижской Богоматери. Исследователи говорят, что это очень сложная задача.

Томас Айгнерб архивариус и глава центра ICARUS: "Процесс оцифровки должен стать быстрее и дешевле, чтобы можно было оцифровывать действительно большие объемы материала. Другая серьезная проблема, с которой мы сталкиваемся, - что делать с полученными нами изображениями. Как перевести изображения, содержащиеся в информации, в цифровую информацию? Например, как автоматически преобразовать сложные рукописи XVI, XVII или Средних веков в тексты, которые затем можно будет обрабатывать дополнительно?"

В поиске решений помогает искусственный интеллект, часто - в форме методов распознавания рукописного текста и изображений, что помогает наглядно представить так называемые "Большие данные прошлого".

Юлия Нурдеграаф, Амстердамский университет: "Сила искусственного интеллекта состоит в расширении исследований. Приведу пример амстердамских домохозяйств: у нас есть завещания и другие описания того, что амстердамцы имели в своих домах в течение 400 лет. У нас есть записи об этом. В прошлом вам приходилось буквально копаться во всех этих рукописных документах, перечитывая их. Теперь в городских архивах используется программное обеспечение для распознавания рукописных текстов, которое автоматически транскрибирует рукописные записи и заметки и позволяет нам выделять все предметы, людей и события в этих данных".

Исследователи надеются, что эти инструменты помогут европейцам не только узнать о своем прошлом, но и повысить чувство принадлежности к разнообразной, и в то же время общей истории.

Фредерик Каплан, программист, Федеральная политехническая школа Лозанны: "С одной стороны, у вас есть официальная история. Но у вас также есть другие истории - история вашей улицы, например. История вашей семьи. И эти другие истории также важны, как и "Великая история". Все эти разные истории собраны в Больших Данных Прошлого то, что позволяет их связать их и реконструировать всю многогранность исторического контекста".

Исследователи говорят, что интерактивные данные разрабатываются для того, чтобы помочь не только ученым и индустрии, но также гражданам и туристам находить, исследовать, использовать, анализировать, объединять и даже комментировать данные нашего общего европейского прошлого.

Дорит Рейнес, историк, Международный университет Венеции: "Перед путешествием турист может использовать это приложение для подготовки поездки. Затем он посещает город а, вернувшись, может загрузить сюда свои собственные фотографии, чтобы поделиться ими с другими. Таким образом выстраивается своего рода цепь знаний, к которой может обратиться и все общество".

К этой инициативе уже присоединились 400 учреждений; а виртуальные путешествия во времени уже возможны как в небольших городах, такие как швейцарский Сьон, так и в крупных - Амстердаме, Вене, Будапеште, Венеции или Париже.