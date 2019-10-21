Голосование после напряжённой гонки

В Канаде проходят очередные выборы в нижнюю палату парламента страны. Голосование проводится в один тур в третий понедельник октября. Аналитики называют предвыборную гонку самой напряжённой в истории Канады. К тому же, по оценкам наблюдателей, ни одна из партий, скорее всего, не получит абсолютного большинства.

Канадская Палата общин состоит из 338 мест. В настоящее время в стране насчитывается 24,7 млн избирателей. Всего для участия в выборах зарегистрирована 21 партия.

Согласно последним соцопросам, основная борьба развернётся между Консервативной партий во главе с Эндрю Широм и Либеральной партией, лидером которой является действующий премьер-министр Джастин Трюдо. Rаждая из этих политических сил может получить треть голосов избирателей.

На третьем месте — Новая демократическая партия, которую возглавляет Джагмит Сингх. За нее выразили готовность проголосовать 20%.

Шансы провести в парламент своих депутатов имеют также Квебекский блок, выступающий за независимость провинции Квебек, партия "зеленых" и ультраправая популистская Народная партия.

Эксперты говорят, что Джастин Трюдо вряд ли повторит свой предыдущий успех — на выборах 2015 года либералы получили 184 места в парламенте.