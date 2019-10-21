"Брексит": новая попытка Бориса Джонсона

В понедельник британский премьер вновь попытается добиться утверждения Палатой общин соглашения по "брекситу".
До предполагаемого выхода из ЕС у Соединенного Королевства остается 10 дней.
Один из его ближайших соратников и однопартийцев Майкл Гоув полагает, что "парламент не может изменить решения премьер-министра и не может повлиять на политику правительства. Премьер-министр был предельно конкретен, как и лидеры стран-членов ЕС; все хотят решить этот вопрос как можно скорее".
В субботу за принятие поправки, которую внес депутат сэр Оливер Летвин, высказались 322 депутата, против 306.
Сэра Оливера Борис Джонсон исключил несколько недель назад из рядов тори за несогласие с партийной линией.
Поправка гласит, что вначале депутаты обязаны принять все законы, необходимые для выхода из ЕС, и только потом проголосовать за саму сделку.
Британский премьер направил в Брюссель официальное письмо с просьбой отсрочить выход из ЕС, составленное депутатами ещё в сентябре (его Джонсон не подписал); личное письмо председателю Евросовета Туску и комментарий посла королевства при Евросоюзе, в котором заявляется, что запрос был отправлен исключительно по инициативе парламента.
Вот что об этом поступке сообщил депутат-лейборист Джон Макдоннел: "Он ведет себя как набалованный ребенок. Парламент принял решение, он должен ему подчиниться. И то, что первое письмо не было подписано, а второе - целиком ему противоречило, выглядит неуважением к депутатскому корпусу".
Сегодня же ожидается заседание высшей судебной инстанции Шотландии, которая будет рассматривать сложившуюся ситуацию с юридической точки зрения.
Спикер Палаты общин пообещал огласить повестку дня в начале заседания, это произойдет в 14:30 по Гринвичу. После этого станет понятно, допустит ли он проведение новых дебатов по соглашению с Евросоюзом.
Пока ситуация в Лондоне туманна, в ЕС проводятся консультации, чтобы подготовиться к любому развитию событий.
Как заявил накануне главный переговорщик по "брекситу" от ЕС Мишель Барнье, "встреча 27 послов стран-членов ЕС была организована для того, чтобы продумать наши следующие шаги, ведущие к ратификации соглашения. Дональд Туск также проведет необходимые дискуссии".
Не исключено, как сообщает ТАСС, что на сегодняшнем пленарном заседании Палаты общин могут обсуждаться и иные законодательные инициативы, исходящие от других, присутствующих в британском парламенте, политических сил.