Выборы в Боливии: Моралес или Меса?

На президентских выборах в Боливии, скорее всего, потребуется второй тур. Между тем Эво Моралес считает, что после подсчета голосов избирателей из сельских районов, он сможет победить уже в первом. Об этом действующий глава государства сообщил, выступая перед своими сторонниками. По предварительным данным, Моралес получил поддержку 45% проголосовавших граждан. В то время как наблюдатели выразили обеспокоенность в связи с приостановкой публикации результатов выборов, Моралес фактически заявил о своей победе: "Еще один триумф. Мы снова выиграли. Мы добились победы в Боливии четвертый раз подряд".

Экс-президент Боливии и основной соперник Моралеса Карлос Меса потребовал возобновления подсчета голосов. По его мнению, итоги прошедшего в воскресенье голосования должны позволить ему выйти во второй тур. Политик набрал 38%. "Мы открыли путь для окончательной победы во втором туре выборов" - сказал, в частности, Меса.

По действующим в Боливии законам, для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов или 40% при условии, что отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%.