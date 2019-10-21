Из Африки бегут самые образованные.

Из Африки в Европу бегут самые образованные. К такому выводу пришли в ООН. Эксперты опросили почти 2 тысячи мигрантов из 39 стран, которые бежали в Старый свет не от военных конфликтов, а за "лучшей жизнью". Выяснилось, что 58% нелегалов на родине работали или учились как минимум на три года дольше, чем их соотечественники. Их зарплаты были также выше - более чем в два раза, но этого все равно не хватало на жизнь.

Сегодня почти все заработанные деньги свыше половины опрошенных отправляют родным в Африку.

Только 2% заявили, что никогда бы не пустились в опасное путешествие, если бы знали, что их ждет. С начала 2019 года при попытке пересечь Средиземное море погибли около тысячи человек.

Всего, по данным ООН, в 2019 году с африканского континента в Европу попали более 80 тысяч мигрантов из Африки.