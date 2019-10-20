Трампу не дали «сделать доброе дело»

Президент США отказался от планов принять саммит «Большой семёрки» следующего года у себя на курорте. Речь идёт о большом отеле Trump National Doral Miami во Флориде.

По словам самого Трампа, он был уверен, что делает доброе дело для страны, это ничего не стоило бы бюджету, и он сам был готов отказаться от денег. Однако оппоненты главы Белого дома инициировали кампанию в СМИ.

Они начали расследование ещё в сентябре. По мнению демократов, идею президента можно расценить как использование служебного положения в личных целях: несмотря на заверения миллиардера в бескорыстности, принадлежащие ему компании всё равно получили бы значительную прибыль за счёт международного мероприятия, в том числе из бюджета штата и от федерального правительства.

Теперь предстоит выбрать новое место размещения для участников саммита, намеченного на июнь следующего года.