Правительство Ливана обещает новые реформы на фоне массовых протестов. Премьер-министр Саад Харири сообщил о планах сократить вдвое зарплаты министров и депутатов, увеличить налоги на доходы банков, приватизировать ряд крупных компаний и отказаться от сокращения социальных выплат и пенсий для госслужащих.

Эти решения были приняты после нескольких дней демонстраций в Бейруте. Нынешнюю протестную кампанию в Ливане называют крупнейшей за последние десятилетия. На воскресную акцию в столице, по разным оценкам, пришли до 1,5 миллионов человек. Наряду с социальными и экономическими лозунгами звучат требования отставки правительства:

— Люди больше не могут это терпеть. Не осталось хороших школ, нет света, нет воды. Не удовлетворяются даже базовые потребности ливанцев, — с такими требованиями сюда пришли все.

— Здесь ощущается мощная энергетика. Я вижу, что на улицы выходят люди из всех регионов, — это само по себе источает энергию. Я вижу суннитов, шиитов, христиан и друзов, — и им не важно, откуда кто приехал, как и почему, — все объединяют усилия.

Массовые протесты охватили Ливан после объявления о жестких мерах экономии и укрепления бюджета. Речь шла не только о сокращении социальных выплат, но и о введении новых налогов, в частности, на звонки по Интернету. В правительстве подчеркивали, что это необходимо, чтобы справиться с финансовым кризисом и получить помощь от международных кредиторов.