В планах у Копполы - создать рай на Земле

"Мегаполис" - фильм о рае на Земле, еще более амбициозный, чем "Апокалипсис сегодня", в планах у Фрэнсиса Форда Копполы, несмотря на его 80 лет. Об этом американский режиссер рассказал в Лионе на пресс-конференции по случаю вручения ему награды кинофестиваля братьев Люмьер за вклад в седьмое искусство.

"Я вам очень благодарен!" - заявил Коппола организаторам фестиваля и собравшимся его поприветствовать коллегам.

"Для меня - большая честь находиться с ним в одном зале, потому что он действительно изменил свою эпоху и вошел в историю кино", - говорит Пон Чжун Хо, южнокорейский кинорежиссёр.

"Когда вы делаете что-то хорошее, оно живет вечно, - добавляет Гаэль гарсиа Берналь, мексиканский актёр, - это выходит за рамки национальности, за рамки языка, просто - существует в нашей жизни. Я не могу представить свою жизнь без "Крестного отца" или "Дракулы", а сегодня без "Апокалипсиса".

"Он - великий режиссёр и вдобавок ко всему - замечательный человек", - заключает французская актриса Натали Бай.

Коппола рассказал, что написал сценарий "Мегаполиса" еще 20 лет назад, но после терактов 11 сентября 2001-го был вынужден отложить проект. История архитектора-утописта, который пытается заново отстроить разрушенный катаклизмом Нью-Йорк, должна превзойти по бюджету "Апокалипсис сегодня", в свое время стоивший 30 миллионов долларов. Поэтому финансирование остается главным препятствием на пути осуществления его творческих планов, признался режиссёр.

"Лионский фестиваль братьев Люмьер завершается в это воскресенье вручением награды одному из величайших представителей мирового кинематографа и показом полной режиссерской версии "Апокалипсиса сегодня" продолжительностью более 3 часов, в которую вошли не включенные или вырезанные из версии 1979 года материалы", - передает с места событий наш специальный корреспондент Фред Понсар.