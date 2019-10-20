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Чили

Подорожание билетов отменяется

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 Павел Барсуков 
Подорожание билетов отменяется
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Reuters
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Президент Чили Себастьян Пиньера объявил, что отменит повышение цен на проезд в общественном транспорте. Рост стоимости билетов привёл к массовым беспорядкам, которые не прекращаются с понедельника.

В столице страны, Сантьяго, их жертвами стали по меньшей мер три человека. По словам врачей, они погибли во время пожара в супермаркете. Протестующие уже несколько дней поджигают в городе автобусы и станции метро, а также баррикады из покрышек. Число пострадавших достигает полутора сотен человек.

Власти Чили объявили чрезвычайное положение в двух провинциях, а в столице введён комендантский час. Ответственность за обеспечение безопасности возложена на военных. В ряде случаев для разгона манифестантов использовались водомёты и слезоточивый газ.

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