«За повторный референдум»

Десятки тысяч человек в центре Лондона требуют повторного референдума по вопросу «брексита». Организация «Голос народа» вывела своих сторонников к стенам парламента, где депутаты обсуждали новый вариант договора с Брюсселем.

Противники «развода» настаивают на том, что граждане королевства как минимум имеют право высказаться «за» или «против» условий «брексита», подписанных Терезой Мэй и изменённых Борисом Джонсоном, а как максимум — провести новое голосование.

Среди манифестантов - и мэр британской столицы Садик Хан.

Много сторонников повторного референдума и среди депутатов парламента. В апреле, когда палата общин обсуждала альтернативные пути развития событий, этот вариант оказался самым популярным, но всё равно не смог набрать большинство голосов.