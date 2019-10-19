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кино

Фрэнсис Форд Коппола получил премию Люмьер

Фрэнсис Форд Коппола получил премию Люмьер
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 Андрей Позняков 
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Американский кинорежиссёр Фрэнсис Форд Коппола удостоен премии Люмьер, — главной награды Кинофестиваля Большого Лиона, присуждаемой за особые заслуги людям, которые внесли значительный вклад в развитие мирового кино. На торжественную церемонию пригласили французскую актрису Натали Бай и южнокорейского режиссёра Пона Чжуна Хо: они рассказали о своём опыте работы с Копполой и о том, как он повлиял на их творческий путь.

Сам Коппола в своей речи говорил, что кинематограф ещё очень молод и в нём нет мастеров. Себя он назвал одним из многих студентов кино, а единственный человек, которого можно было бы считать мастером, по его словам, — это Мартин Скорсезе. «Запомните одно, — наставлял Коппола, вспоминая свой опыт, — то, из-за чего вас увольняют в молодости, может в конце концов стать тем достижением, благодаря которому вам вручат награду за особые заслуги».

Кинофестиваль имени Братьев Люмьер проходит в Лионе с 2009 г. По словам организаторов, его премия должна стать аналогом Нобелевской премии в кинематографе.

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