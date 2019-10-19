Йокогама: родина японского регби

Японский город Йокогама выбран площадкой для Кубка мира по регби-2019 неслучайно: оживленный порт, прекрасная инфраструктура, уникальный ландшафтный парк Санкэйэн - Йокогама и окрестности предлагают гостям самые разнообразные впечатления!

Международный стадион Йокогамы рассчитан на 72 тысячи человек, он - крупнейший в Японии. Болельщики и поклонники регби с нетерпением ждут решающих встреч полуфинала и финала. Йокогаму выбрали площадкой для международного состязания регбистов с учетом исторических особенностей: город считается колыбелью этого вида спорта в Стране Восходящего солнца. Первые матчи здесь состоялись еще в 60-х годах 19 века на базе одного из старейших спортивных клубов Yokohama Country and Athletic Club.

Алекс Хэнди приехал в в Японию в 1991 году и с тех пор играет за этот клуб. Он рассказывает: "Yokohama Country and Athletic Club изначально, в 60-е годы 19 века, создавался как клуб игроков в крикет. Чуть раньше в городе уже действовала ассоциация игроков в регби. Она входила в местный футбольный клуб, а позже, когда здесь разбили поля для игры в крикет, их стали использовать и другие спортсмены. Те же бейсболисты, кстати. Таким образом Yokohama Country and Athletic Club стал колыбелью для многих западных видов спорта в Японии, в том числе и для регби".

Алекс убежден, что факт проведения Кубка мира по регби в Японии подстегнет интерес местной молодежи к этому виду спорта: "Думаю, Кубок станет огромным стимулом для молодежи. Японцев подтолкнут если не играть в регби, то хотя бы интересоваться. Это потрясающий спорт и такой источник вдохновения как Кубок мира, конечно, приведет к очень заметным сдвигам. К тому же у нас есть база - общественные движения регбистов, сильный молодежный клуб. Думаю, когда люди увидят ведущих игроков регби на японской земле, они заинтересуются этим спортом больше".

Население Йокогамы - без малого 4 миллиона человек. Город с давними спортивными традициями интересом к спорту не ограничивается: в распоряжении гостей - достопримечательности, широкий выбор магазинов и процветающий ресторанный рынок.

Если вы устали от ритмов мегаполиса, приезжайте в традиционный японский сад Санкэйэн, который меняет свой облик вслед за сменой времен года. Миори Хара - местный гид, она знает об этом ландшафтном парке все: "В этом саду вы можете оценить гармонию между традиционной японской архитектурой и природой. Мэтр Санкэйэн спроектировал это место так, чтобы представить архитектурные образцы со всей Японии, это место официально признано культурным памятником".

Во время Кубка мира по регби гостям сада предлагается переодеться в кимоно: традиционная одежда, считает руководство паркового комплекса, приблизит иностранцев к пониманию основ японского мировосприятия.

За годы развития Иокогама из небольшого рыбацкого городка превратилась в современный мегаполис, известный своими современными торговыми центрами, высотными зданиями и захватывающей дух линией горизонта. С наступлением темноты уличные фонари освещают дорогу в одну из жемчужин Йокогамы - квартал Ноге, где старые таверны и бары соседствуют с современными ресторанами высокой кухни, а из окон льется музыка. В период послевоенной оккупации союзниками Йокогама стала одним из самых прогрессивных городов Японии. Присутствие иностранцев наложило отпечаток на его облик; одним из элементов западного влияния стали разбросанные по Йокогаме джаз-клубы.

Шу Асаока, местный джазовый музыкант, рассказывает: "Город Йокогама не похож на Токио. Их различает атмосфера, отсутствие храмов, моря. Наш квартал Ноге - это очень местная, очень закрытая жизнь. Если вы хотите почувствовать настоящую Японию, вам следует побывать именно у нас".

Посещение Йокогамы не будет полным без знакомства с субкультурой аниме и японских комиксов "манга". Тысячи "покемонов" слаженно маршируют здесь в рамках тематического фестиваля, который стартовал в Йокогаме в 2014 году и с тех пор привлекает все новых и новых поклонников.

Важный торговый порт Йокогамы в 1859 году одним из первых связал Японию с остальным миром. Посещение гавани, прогулки по морю завершают наше знакомство с удивительным городом, где вчерашний день гармонично сосуществует с устремлениями в будущее.