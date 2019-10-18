В парижском зоопарке покажут удивительное существо с 720 полами

В субботу в парижском зоопарке появится новый обитатель, которого назвали "каплей". Желтый лишайниковидный организм - загадка даже для биологов.

У "капли" нет мозга, но она может решать проблемы и обмениваться знаниями. У нее нет рта, желудка или глаз, но она способна обнаружить и съесть пищу. Если существо разрезать пополам, оно заживляет себя за две минуты. Но это еще не все: оно передвигается со скоростью до 4 см в час, несмотря на отсутствие конечностей, и имеет 720 полов.

Официальное название этого организма - Physarum polycephalum ("многоголовая слизь"), он представляет собой разновидность слизистой плесени желтого цвета, обладает свойствами и животных и грибков, но ими не является.

"Капля" - живое существо, одна из тайн природы. Мы не знаем, что это такое", - сказал директор Парижского музея естествознания Бруно Давид, добавив, что существо живет и растет во влажном лесном подлеске вдали от света.

"Она ведет себя как животное и способна учиться. Если мы поместим ее в лабиринт, она научится выбирать кратчайший путь из лабиринта в поисках еды", - сказал Давид.

Организм также способен передать свои знания другим особям своего вида. Ученые выяснили, что капля ненавидит соль. И если перед ней поставить соляной барьер, она не кинется через него сразу, даже если за ним есть еда. Вместо этого, она научится его обходить и с каждым разом будет делать это быстрее. А если соединить две капли вместе, та, что получила эти знания, передаст их другой.

В природе существуют и другие биологические "странности", но это первый случай, когда малоизученное существо будет выставлено в зоопарке.