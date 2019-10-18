Итог Саммита ЕС - статус-кво

Брюссельский корреспондент Euronews Андрей Бекетов - об итогах встречи в верхах ЕС:

Расширение Евросоюза на Балканы ворвались в повестку дня Саммита, где вначале главной темой был выход из ЕС Великобритании.

Оба эти процесса вроде бы указывают на дробление Евросоюза - и на смещение его географического центра на юго-восток. Оплот Запада, Соединённое королевство оказывается в компании с растущим количеством мелких пост-коммунистических государств. Оно само состоит из достаточно крупных наций — Англии, Шотландии и так далее. Этому британскому союзу тесно внутри Союза Европейского, он не хочет подчиняться центральным органам в Брюсселе.

Но - обе тенденции в ходе этой встречи в верхах вдруг ослабли. ЕС решил не начинать переговоры о вступлениии в него Албании и Северной Македонии, в заключанная-было бракоразводная сделка с Великобританией наткнулась на огромной сопротивление в ней самой.

Уже в субботу эти тектонические процессы могут прийти в движение снова, если парламент в Вестминстере поддержит сделку. Но пока итогом саммита можно назвать статус кво (всё остаётся по-прежнему).