Спор в Евросоюзе о Западных Балканах

На Саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза заполночь обсуждали вопрос о его расширении на Западные Балканы, но не преодолели своих разногласий. Франция не позволяет начать переговоры о принятии в ЕС Северной Македонии и Албании, хотя другие члены Союза дают им зелёный свет.

Премьер-министр Италии отметил, что эти маленькие страны редко бывали самостоятельным:

"Вспомним историю: 1400 таких территорий и общин находились под властью Османской империи, - сказал Джузеппе Конте. - А после Второй мировой войны в них воцарился коммунистический режим. Они с тех пор ждут вступления в ЕС, это их амбиция. Наша нерешительность запомнится как историческая ошибка".

В среду на встрече с канцлером Германии в Тулузе президент Франции объяснил причины своего остророжного отношения к Северной Македонии и Албании:

«Есть несколько элементов, которые необходимо урегулировать с этими странами, - сказал Эммануэль Макрон. - Я имеют в виду миграцию, а также несколько условий, которые требует Еврокомиссии. Я разделяю геополитическое видение канцлера в отношении стратегической важности этого, и я хочу послать позитивный сигнал этим народам. Возможно, нам нужно больше времени на то, чтобы провести этот процесс надлежащем порядком».

Премьер-министр Албании считает, что она удовлетворяет критериям членства. По его словам, одна часть Евосоюза хочет её принять, а другая нет.

"Внутри Евросоза идёт борьба различных подходов к этой проблеме, - сказал Эди Рама. - А мы можем пострадать от побочных эффектов такого рода внутренней борьбы».

ЕС уже дал Северной Македонии и Албании статус кандидатов и потребовал провести реформы.