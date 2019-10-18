Партнерство для разных бизнес-поколений

При открытии и управлении малым бизнесом можно действовать в одиночку, но нельзя ли познакомиться с опытными предпринимателями, которые могли бы помочь вам на вашем пути? К счастью, можно.

На этой неделе в "Планете бизнеса" мы отправились в Апулию на юге Италии, чтобы узнать, как начинающие и опытные предприниматели приезжают сюда со всей Европы, чтобы поделиться своими навыками и идеями для освоения новых рынков.

Дольче Вита а-ля электрик - экологичный способ насладиться прекрасными пейзажами юго-восточного побережья Италии. Основанная в конце 2017 года компания Sagelio строит сеть станций зарядки электромобилей по всему региону Апулия.

Компания также предоставляет услуги по прокату электромобилей. Соучредитель фирмы Джанкарло перепроверял свой бизнес-план, проведя два месяца в голландской компании, которая производит зарядные устройства для электромобилей. Обмен удалось осуществить в рамках программы "Эразмус для молодых предпринимателей".

euronews: "Джанкарло, что вам дала эта программа?"

Джанкарло Остуни, соучредитель, Sagelio: "Благодаря этой программе я совершил путешествие в будущее, так как голландская индустрия электромобилей опережает итальянскую на 10 лет. Кроме того, я смог побывать в другой европейской столице и узнать, как работает надежный бизнес в индустрии устойчивой мобильности".

"Эразмус для молодых предпринимателей" дал Джанкарло навыки, необходимые ему для создания собственной компании. Но обмен также помог фирме в Нидерландах. Благодаря новому партнеру, она вышла на итальянский рынок.

euronews: "Что принимавшая вас компания в Нидерландах выиграла от обмена?"

Джанкарло Остуни: "Прежде всего, в моем лице они получили партнера, который может провести исследования рынка на юге Италии, чего у них раньше не было. И теперь, когда наш бизнес устоялся, они могут пользоваться нашими станциями, то есть они нашли в нашем лице нового клиента. Так что выгода взаимна".

В рамках программы начинающие предприниматели могут получить финансирование для сотрудничества с более опытными партнерами в ЕС и ряде других европейских стран. На сегодняшний день налажено около 6 тысяч таких бизнес-партнерств.

euronews: "Массимо, вы помогаете координировать программу здесь, в регионе Апулия. Какое влияние она оказала на экономику?"

Массимо Авантаджато, UNISCO: "Очень позитивное и конкретное влияние. Мы установили 68 бизнес-партнерств между молодыми и опытными предпринимателями, и почти все они создают или расширяют свой бизнес и рабочие места".

euronews: "По каким критериям проходят отбор?"

Массимо Авантаджато: "Программа ориентирована на поддержку малого и среднего бизнеса, и нет никаких возрастных или отраслевых ограничений".

Doval, Veronika

Ведение бизнеса: программа для всех

Массимо Авантаджато - представитель сети UNISCO, посреднической организации, которая помогает координировать программу "Эразмус для молодых предпринимателей" в юго-восточном регионе Италии Апулия. Мы встретились с ним, чтобы получить более полное представление об этом проекте.

euronews: "Каковы преимущества для тех, кто участвует в программе?"

Массимо Авантаджато: "Прежде всего, можно говорить о культурных преимуществах, потому что у вас есть возможность обменяться опытом с людьми, приезжающими из других стран, из других экономических систем. С технической точки зрения, новые или начинающие предприниматели имеют возможность учиться на практике у опытных предпринимателей. А опытный предприниматель, со своей стороны, может наладить связи с молодым и целеустремленным предпринимателем".

euronews: "Какой уровень удовлетворенности? Как отзываются о программе те, кто в ней участвует?"

"На европейском, национальном и местном уровне здесь, в Апулии, мы действительно отмечаем, как вы можете убедиться на нашем на веб-сайте, очень высокую мотивацию и удовлетворение. Программа дает возможность открывать новые рынки, создавать новые отношения и получить новый опыт".

euronews: "Кто имеет право принять участие в этой программе?"

Массимо Авантаджато: "Мы говорим о двух основных фигурах. Новые или начинающие предприниматели, с одной стороны, и опытные - с другой. Возрастных ограничений нет. Секторных ограничений нет. Программа ориентирована на малые и средние предприятия 28 стран-членов Европейского союза, а также другие европейские государства, такие, как, например, Албания, Турция или Молдавия".

euronews: "Если я заинтересован в участии в этой программе, как я могу узнать о ней больше?"

Массимо Авантаджато: "Ответ один - это веб-сайт. Программа очень практичная. Все управляется через сайт. Вы можете найти первую информацию. Во-вторых, вы найдете практическое руководство по созданию вашего приложения. И в-третьих, все учебные мероприятия по построению отношений и т. д., управляются через веб-сайт".

• "Эразмус для молодых предпринимателей" - это трансграничная программа ЕС, облегчающая обмен предпринимательским и управленческим опытом.

• Программа связывает новых или потенциальных предпринимателей с опытными, управляющими МСП в другой стране.

• Обмен частично финансируется Европейским Союзом в рамках программы COSME.

• За последние 5 лет было налажено более 6 тысяч предпринимательских партнерств. Цель состоит в том, чтобы к 2020 году достичь 10 тысяч обменов.

Полезные ссылки:

"Эразмус для молодых предпринимателей"

Программа поддержки предпринимателей ЕС

Программа COSME