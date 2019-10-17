Беспокойный день для рынков

"Брексит" будоражит финансовые рынки. Обсуждение сделки об условиях выхода Великобритании из состава ЕС в течении дня привели к волатильности британской валюты. На фоне договорённости межу Брюсселем и Лондоном фунт стерлингов по отношению к доллару подскочил на 1%, поднявшись до пятимесячного максимума, а затем заявление Демократической юнионистской партии Северной Ирландии об отказе поддержать соглашение ослабило британскую валюту и курс снизился на 0,6%.

По оценкам МВФ, Великобритания может потерять от 3,5% до 5% ВВП из-за выхода из состава ЕС без сделки , ЕС — 0,5%.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева приветствовала достигнутую договорённость. Президент Всемирного банка Дэвид Малпас заявил, что "неопределённость негативно сказывается на экономическом росте, потому что замедление в развивающихся странах частично связано со снижением активности развитых экономик".

Британский фондовый рынок положительное отреагировали на новость о сделке: индекс FTSE 100 в конце дня прибавил 0,2%.

Рыночный аналитик Робрет Халвер (Baader Bank) объясняет: "Опасность "брексита" без сделки миновала, в крайнем случае, последует отсрочка, но в целом Европа вновь довольна".

Эксперты банка Германии оценивают в 55% шанс того, что в субботу британский парламент отвергнет это соглашение.