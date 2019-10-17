Умные города - умные направления

Согласно прогнозам ООН, к 2050 году около 70% населения планеты будет проживать в городах. Это означает, что мегаполисы завтрашнего дня столкнутся с новыми вызовами, ответом на которые, как считают, эксперты, станет развитие "умных городов". Что стоит за этой концепцией, и какое влияние "умные города" будут оказывать на развитие экономики и туризма?

Наиболее заметный рост урбанизации сегодня наблюдается в африканских странах и Азии. В рамках программы Target мы приехали в Нур-Султан. Это относительно молодой город, население которого в результате бурного роста за последние два десятилетия увеличилось более, чем в три раза.

Поэтому не случайно в этом году Всемирная туристская организация (UNWTO) в этом году выбрала столицу Казахстана в качестве площадки для проведения международного саммита UNWTO и обсуждения "умных городов" будущего.

Сандра Карвао, ведущий эксперт UNWTO: "Туризм, несомненно, является одним из ключевых элементов экономического развития мегаполисов. Когда мы говорим, "умный город", конечно, в первую очередь, мы подразумеваем новые технологии. Но не только! Это также грамотное глобальное управление, устойчивое развитие, транспортная доступность городов".

Общее число международных туристов растет с каждым годом и сегодня достигает 1,4 миллиарда человек в мире. Это означает и рост доходов. По данным UNWTO, в 2018 году общий объем поступлений от международного туризма увеличился на 4%. В денежном выражение это 1,3 триллиона долларов. Но рост прибыли приводит и к росту нагрузки на города.

"В погоне за прибылью мы не должны забывать о людях. Если мы хотим создать хорошие условия для туристов, то для этого, в первую очередь, надо создать хорошие условия для постоянных жителей. Туристический сектор растет очень быстро. Но мы должны быть осторожны, чтобы не переусердствовать", - считает Пиа Пакаринен из Хельсинки, принявшая участие в работе саммита.

Все услуги в одном приложении

Концепция "умных городов" предполагает решение целого комплекса задач. Каждый мегаполис справляется с этим по-своему. О том, как новые технологии внедряются в Нур-Султане, мы узнали у акима города.

"Туристы едут туда, где интересно и безопасно. Повсеместное внедрение уличных камер позволило нам снизить преступность в городе на 40%", - говорит Алтай Кульгинов, мэр Нур-Султана.

Если 20 лет назад здесь проживало 280 тысяч человек, то сегодня более миллиона. Это огромный поток людей. Чтобы лучше его регулировать мы прибегаем к цифровизации услуг, чтобы создать комфортные условия для наших горожан. Алтай Кульгинов Мэр Нур-Султана

По заказу мэрии было разработано мобильное приложение Smart Astana (внедрение приложения началось до того, как город был переименован). Оно обеспечивает доступ к десяткам услуг: оплатить счета за воду и газ, купить абонемент на автобус, записать ребенка в школу или попасть на прием ко врачу - все это можно сделать в несколько кликов с любого смартфона.

Помимо этого для жителей города был введен так называемый электронный паспорт здоровья. "Если раньше все было на бумаге, то сегодня медицинские карты хранятся в электронном виде. Это очень удобно и врачей, и для пациентов, которые могут, например, узнать результаты анализов, просто скачав их, в больницу идти не обязательно", - отмечает Кульгинов.

Ранее правительство Казахстана приняло государственную программу по туризму на 2019-2025 годы, которая предусматривает повышение доли туризма в ВВП до 8% и превращение его в один из пяти ведущих секторов экономики. На этом фоне внедрение концепции "умных городов", несомненно, станет одним из наиболее многообещающих направлений развития. При этом Нур-Султан, как и положено столице, является флагманом этого процесса.