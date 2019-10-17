ФБР арестовало четвертого подозреваемого в сговоре с Джулиани

ФБР в среду арестовало четвертого подозреваемого в деле о незаконном финансировании американских избирательных кампаний и лоббировании интересов иностранного государства в США. Бизнесмена Дэвида Коррейа из Флориды арестовали в нью-йоркском аэропорту им. Кеннеди. По сообщениям, предприниматель сдался властям добровольно.

Коррейа подозревают в сговоре с задержанными на прошлой неделе американцами Львом Парнасом, Игорем Фруманом и Андреем Кукушкиным. Следствие считает, что группа минимум с 2018 г. пыталась заручиться поддержкой влиятельных членов Республиканской партии ради собственных бизнес-интересов.

В участии в незаконной схеме также подозревают Рудольфа Джулиани - личного адвоката президента США Дональда Трампа. Именно Парнас и Фруман с подачи Джулиани якобы организовали скандальный телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Во время беседы американский президент настаивал, что Киев обязан расследовать "коррупционную деятельность" на Украине бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

По информации ТАСС, первые судебные заседания по этому делу состоятся 17 и 23 октября. Лев Парнас и Андрей Кукушкин родились на Украине, Фруман - в Беларуси. Залог для каждого из них установлен в размере 1 млн долларов. Парнасу и Фруману, если они будут признаны виновными, может грозить тюремное заключение сроком до 20 лет, Кукушкину и Коррейе - до пяти.