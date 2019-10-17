Польша: споры о законопроекте о "пропаганде сексуальных отношений"

Польские парламентарии проголосовали за принятие законопроекта, предназначенного, как они говорят, для борьбы с педофилией и с пропагандой сексуальных отношений с несовершеннолетними. Среди норм законопроекта содержится запрет проведение уроки полового просвещения, которые, как полагают инициаторы, "поощряют учащихся к сексуальной активности".

Этот шаг вызвал возмущение либеральной части польского общества. В Варшаве у здания парламента прошла манифестация протеста.

- Мы живем в царстве тьмы или нет? Нет , уважаемые дамы и господа. Мы живем в националистической супердержаве, где властвует католическая церковь.

Выборы, состоявшиеся в середине октября, консервативная партия "Право и справедливость" выиграла с рекордным счетом, получив уверенное большинство в Сейме - нижней палате парламента страны.

Не в последнюю очередь этот результат был обеспечен благодаря голосам прихожан католической церкви.

Церковь в Польше сохраняет свои позиции в общественном сознании, пользуясь по-прежнему существенной поддержкой среди разных слоев социума.

Учителя, которые ведут уроки сексуального образования, могут получить тюремный срок - до 5 лет заключения.

Под запрет в польских школах может попасть также информация о противозачаточных средствах.

Протесты против этого законопроекта должны состояться и в других городах Польши.