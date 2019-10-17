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"Виндзорские проказницы" очаровывают Берлин

"Виндзорские проказницы" очаровывают Берлин
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 Katharina Rabillon 
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На сцене Берлинской государственной оперы представили премьеру нового сезона - комическую оперу композитора Отто Николаи "Виндзорские проказницы". Это остроумная комедия о неверности, любовных интригах, поставленная по одноимённой пьесе Шекспира, но с немецким колоритом и юмором.

Партию главного героя - рыцаря Сэра Джона Фальстафа - исполняет немецкий бас Рене Папе. Дирижирует оркестром Даниэль Баренбойм.

Даниэль Баренбойм: "Это произведение - часть ДНК этой страны. Это чисто немецкий юмор".

Рене Папе, бас: "Да, немецкий юмор действительно присутствует. Хотя, скажем, это и шекспировский стиль, но мы, определенно, выглядим смешно. Это можно наблюдать в произведениях Николаи. Он позаимствовал у других множество небольших идей, фрагментов и при этом как бы подмигивал всем".

Премьера "Виндзорских проказниц" состоялась 170 лет назад здесь, в Берлинской опере, незадолго до преждевременной кончины композитора Отто Николаи.

Даниэль Баренбойм: "Николаи был очень выдающейся личностью. Родившись в Германии, он много работал в Вене, и именно он был одним из основателей Венского филармонического оркестра".

Как и в "Фальстафе" Верди, либретто оперы Отто Николаи основано на истории о рыцаре, плуте, распутнике, обжоре и пьянице. В попытке поправить свое материальное положение, он пытается соблазнить двух женщин. Однако те обманывают его и в итоге рыцарь становится рогоносцем деревни Виндзор.

Давид Бёш, режиссер-постановщик: "С одной стороны это такая идиллическая жизнь виндзорских мещанок. Они просто убивают время и от нечего делать затевают игру с кем-то, кто совершенно не похож на них. И это другой мир. Это - Фальстаф, который решил провести свою жизнь по-другому, в своем мире, так, как нравится ему".

Рене Папе: "Мне нравится этот парень тем, что он с одной стороны неуклюжий, но с другой - все равно симпатичный, такой жалкий болван. Я стараюсь изобразить его человеком, постоянно задающим себе вопросы".

Отто Николаи назвал это произведение комично-фантастической оперой.

Рене Папе: "Фантастические элементы - это лунный хор в конце третьего акта, эльфы, комары, мухи и мошки. Это немного похоже на волшебство, на сказку".

Давид Бёш: "В третьем акте, весь привычный мир и люди исчезают, растворяются. Остается только бассейн. Главный герой остается один, а вокруг него больше ничего нет, пустота. Все превращается в странный, фантастический мир".