Евросоюз: единство или распад?

Это - важнейший для Великобритании европейский саммит и первый для нового премьер-министра. Борис Джонсон был явно доволён сделкой о выходе его страны из Евросоюза. Переговорщики работали над ней накануне почти круглыми сутками, а главы государств и правительств быстро её одобрили. Дальше предстоит ратификация соглашения британским и Европейским парламентами.

Глава Совета ЕС растрогался:

«Сегодня я чувствую, если честно, грусть. - сказал Дональд Туск. - Моё сердце просит наших британских друзей остаться. Надеюсь, однажды они решат вернуться. Наши двери всегда будут открыты».

Премьер-министр Ирландии благодарен своим коллегам из остающихся стран за то, что помогли добиться от Великобритании уступок:

«Я думаю, что единство, которое мы видели в последние несколько лет, даёт нам урок на будущее, - сказал Лео Варадкар. - Европа может достичь своих целей, если мы будем едины. Мы можем использовать это в будущих переговорах не только с британцами, но и с США, Китаем, Турцией и другими ».

А для британского премьера самое важное теперь — не допустить распада своей страны. Ведь шотландцы голосовали за членство в ЕС, а Ольстер может остаться в Ирландии.

«Очень важно то, что мы можем выйти из Евросоюза как одно Соединенное королевство - Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия вместе, - сказал Джонсон. - И это значит, что мы можем строить наше будущее вместе, мы можем вернуть себе контроль над нашей жизнью, над нашими деньгами, нашими границами, нашими законами - вместе. "

Наибольший шум на улицах в Брюсселе устроили в четверг сторонники сохранения европейского единства. Они чувствуют, что проиграли трехлетнюю борьбу против «брексита», Чтобы другие страны тоже не потянулись на выход, они требуют демократизации Союза.