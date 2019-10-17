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Брюссельское бюро

Борис Джонсон: харизма и напор

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 Андрей Бекетов 
Борис Джонсон: харизма и напор
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Корреспондент Euronews Андрей Бекетов передаёт с брюссельского Саммита ЕС:

Какое впечатление произвёл Борис Джонсон на своих коллег по сравнению со своей предшественницей Терезой Мэй?

Он всех очаровал. Кроме личного обаяния он добился большего своим напором — ставя ультиматумы, предупреждая о разрыве сделки. При этом Борису куда меньше доверяют, чем Терезе, подозревают в его угрозах блеф.

Когда Британию отказывались отпустить из Союза по-хорошему, он давал понять, что она будут очень неудобный членом семьи. Теперь остающиеся 27 стран задаются вопросом: кем будет для них Англия — другом и партнёром или конкурентом, а то и соперником?