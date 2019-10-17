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Бизнес

Фунт стерлингов дорожает

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 Ирина Шелудкова 
Фунт стерлингов дорожает
Авторское право
REUTERS/Benoit Tessier/Illustration/File Photo
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Курс британской валюты резко вырос на фоне сообщений о договорённости по "брекситу" между Брюсселем и Лондоном: фунт стерлингов по отношению к доллару подскочил на 1% , поднявшись до пятимесячного максимума. К евро курс возрос примерно на 0,5%.

Ведущий индекс Британской фондовой биржи FTSE 100 увеличился на 0,6%.

Новость сгладила утреннее снижение — тогда заявление Демократической юнионистской партии Северной Ирландии об отказе поддержать соглашение по "брекситу" ослабило курс британской валюты.

В целом за прошедшую неделю фунтов стерлингов по отношению к доллару прибавила 6%.

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