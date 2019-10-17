Фунт стерлингов дорожает

Курс британской валюты резко вырос на фоне сообщений о договорённости по "брекситу" между Брюсселем и Лондоном: фунт стерлингов по отношению к доллару подскочил на 1% , поднявшись до пятимесячного максимума. К евро курс возрос примерно на 0,5%.

Ведущий индекс Британской фондовой биржи FTSE 100 увеличился на 0,6%.

Новость сгладила утреннее снижение — тогда заявление Демократической юнионистской партии Северной Ирландии об отказе поддержать соглашение по "брекситу" ослабило курс британской валюты.

В целом за прошедшую неделю фунтов стерлингов по отношению к доллару прибавила 6%.