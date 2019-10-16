Эрдоган: "Других возможностей нет"

Подразделения сирийской армии впервые за последние пять лет вошли в Ракку, а также заняли Кобани, расположенный на границе с Турцией. Вместе с российским силами сирийские военнослужащие патрулируют улицы в Манбидже.

Несмотря на международное давление Турция намерена продолжить на северо-востоке Сирии свою операцию, направленную на выдавливание курдских вооруженных формирований из приграничных районов и создание зоны безопасности шириной 32 километра и длиной 480 километров. В Анкаре отряды курдов называют террористическими. При этом турецким военным оказывают содействие оппозиционные сирийские группировки в составе "Свободной сирийской армии" (FSA), которые многие наблюдатели считают джихадистскими.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил:

Операция "Источник мира" продолжится до тех пор, пока мы не продвинемся вглубь на 30-35 километров и вдоль границы от Манбиджа до Ирака. В этом вопросе нет никаких исключений, сомнений и других возможностей

Сирия назвала турецкую операцию агрессией, а курдские силы, действующие в альянсе с "Демократическими силами Сирии" (SDF) договорились с Дамаском о противодействии наступлению турецкой армии после того как США, игравшие роль их основного союзника в борьбе с группировкой ИГИЛ, объявили о выводе войск.

На этом фоне международное сообщество озабочено возможным усилением боевиков "Исламского государства". Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал страны-члены коалиции во главе с США срочно обсудить ситуацию в Сирии. "Следует определить, кто и что будет делать, кто хочет продолжить, кто остановиться, потому что нынешнее турецкое вмешательство недопустимо, оно представляет угрозу нашей безопасности, и Франция должна занять жесткую позицию", — сказал он.

В среду вечером Жан-Ив Ле Дриан направится в Ирак, где обсудит вопросы, связанные с содержанием под стражей заключенных на севере Сирии боевиков ИГИЛ. Иракские власти направили 10 тысяч военнослужащих в приграничные с Сирией районы для предупреждения возможного перехода границы группами террористов.

Президент Турции подчеркнул, что не намерен заключать перемирие с курдскими военизированными формированиями. По данным ООН, за последние дни свыше 160 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в районе проведения операции.