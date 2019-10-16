Париж и Берлин призвали Анкару остановить операцию в Сирии

Париж и Берлин требуют от Анкары немедленно прекратить наступление в Сирии. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили по итогам межправительственного совещания. Возобновление боевых действий в Северо-Восточной Сирии может подорвать стабильность всего региона, усугубить страдания мирных граждан и привести к дальнейшему перемещению населения", - говорится в совместном заявлении.

Ангела Меркель, канцлер ФРГ: "Военные действия должны быть остановлены. Турецкая операция никак не способствует безопасности. Мы достаточно далеко продвинулись в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" и было бы очень прискорбно, а такая опасность существует, если ИГИЛ начнет поднимать голову".

Обеспокоенность выразил и глава французской республики Эммануэль Макрон: "Такое может случиться, если боевики окажутся на свободе, и снова решат воевать. В этом случае мы будем обязаны взять на себя ответственность, как международная коалиция, и остановить любую попытку возрождения ИГИЛ. Это очевидно. Это может произойти в рамках все еще продолжающейся в регионе борьбы с ИГИЛ, где группировка является нашим врагом. Если иностранные боевики сбегут из мест заключений, и примкнут к ИГИЛ, они начнут воевать также, как это было в самом начале".

На пресс-конференции были затронуты и вопросы, касающиеся "брексита". Макрон выразил надежду на то, что уже в четверг саммит ЕС сможет одобрить соглашение по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза. По словам Меркель переговоры Лондона с Брюсселем находятся на финишной прямой.