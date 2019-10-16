Halkbank обвиняют в нарушении санкций против Ирана

Выдвинутые в США обвинения против турецкого государственного банка Halkbank являются отвратительным и незаконным шагом. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган. В Анкаре утверждают, что все это часть санкционной политики Вашингтона из-за проведения Турцией военной операции на северо-востоке Сирии.

Министерство юстиции США обвиняет Halkbank в нарушении американских санкций против Ирана, мошенничестве и отмывании средств. Об этом говорится в опубликованном заявлении ведомства. Иск подан в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк. По утверждению Минюста США, финансовый институт "причастен к многомиллиардной схеме по обходу санкций США против Ирана".

По версии Минюста США, Halkbank в период с 2012 года по 2016 год содействовал Ирану в получении доступа к финансовой системе США. Банк также якобы помогал властям в Тегеране получать прибыль от продажи нефти и газа, а также приобретать золото. Как говорится в исковом заявлении, об этом были осведомлены официальные лица в Турции и Иране.