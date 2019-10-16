Европейский сезон кинонаград открыт

В Европе официально открыт сезон кинонаград года.

Первыми стали известны номинанты на получение премий Европейской киноакадемиии в категории "Лучший анимационной фильм".

Лента "Бунюэль в лабиринте черепах" Сальвадора Симо рассказывает о начале французского периода творчества знаменитого мэтра, основателя сюрреализма в кинематографе.

Чтобы снять фильм, режиссеру-постановщику деньги одолжил его друг.

Картина уже отмечена наградами известных фестивалей, в частности, форума анимационного кино в Анси.

Сюрреализм, который столь многим обязан Бунюэлю - в основе фабулы ленты "Я потеряла своё тело" французского автора Жереми Клапена.

Поиски родственной души переплетаются с поисками родственного тела убежавшей из лаборатории рукой.

Лента покорила жюри одной из программ фестиваля в Каннах в этом году, отметили ее и в уже упомянутом Анси.

Румынская постановщица Анка Дамиан рассказала историю дворовой собачки Мароны, которую предают все ее хозяева.

Французские кинематографистки Забу Брайтман и Элеа Гобе-Мевеллек использовали жанр анимации чтобы экранизировать роман известного алжирского автора Мохаммеда Мулесссегуля, выступающего под псевдонимом Ясмина Хадра.

Фильм называется Ласточки Кабула". В нем, как и в книге, лежащей в его основе, от лица героини повествуется о жизни в Афганистане в период, когда у власти в стране находились талибы.

Имена лауреатов премии Европейской киноакадемии этого года станут известны 7-го декабря.