Разногласия перед Саммитом

Корреспондент Euronews Андрей Бекетов передаёт из Брюсселя:

Сокращается Евросоюз или расширяется? Выходит из него Великобритания или к нему присоединят Западные Балканы? Увеличится общий бюджет или «брексит» оставит в нём дыру? Такие вопросы будут решаться на встрече ЕС в верхах здесь в Брюсселе 17-18 октября.

Лидеры остающихся в ЕС 27-ми стран должны принять итоги переговоров с Соединённым королевством о расторжении двусторонних связей. Но камнем преткновения остается вопрос о границе между двумя частями Ирландии.

Похоже, стороны не успевают заключить новую сделку, а значит, придётся перенести отмену британского членства с 31 октября на более поздний срок. Но даже если сделка будет, потребуется больше времени на её доработку и ратификацию.

То есть вероятна новая отсрочка «брексита» - хотя премьер-министр обещает её не допустить.

В повестку дня саммита впервые включен вопрос о начале переговоров о вступления в Евросоюз Албании и Северной Македонии. На днях их заблокировала Франция. Один немецкий дипломат сказал, что канцлер Меркель поднимет этот стратегический для ЕС вопрос, когда встретится в Брюсселе с президентом Макроном. А польский министр сказал, что Россия и Китай ждут-не дождутся ухода Евросоюза с Западных Балкан.

Наконец, возможен раскол при обсуждении семилетнего бюджета. Он лишится британского взноса, надо финансировать борьбу с изменением климата. Восполнить нехватку денег можно путем увеличения сбора с богатых западных стран. Можно и сократить субсидии восточноевропейцам под тем предлогом, что они не соблюдают общие правила и ценности.

В общем, по многим вопросам согласия между странами Евросоюза нет. Даже не ясно, сколько их будет не только через 7 лет, но и через пару недель.