Делегация демократов Гонконга в Брюсселе

Участники демонстраций в Гонконге направили делегацию в Брюссель. Они хотят обратить внимание глав государств и правительств Евросоюза, которые собираются здесь в четверг, на грубость китайской полиции.

«Пора мировым лидерам в либерально-демократическом лагере выступить на нашей стороне, - сказал председатель Гражданской партии Алан Леонг. - Им нужно занять общую последовательную позицию против коммунистического Китая".

Протесты начались после того, как власти Гонконга предложили проект закона, разрешающего экстрадицию его граждан в КНР. Намерение китайские властей судить борцов за демократию вызвало возмущение во всем мире. ЕС ограничился осуждением насилия.

Во время своих встреч с Европарламенте и других учреждениях ЕС делегаты настаивали на введении санкций против руководства Гонконга, которое, по их словам, предало принцип "одна страны — две системы".

«Мы уважаем Китай во многих отношениях, - сказал чешский правоцентрист Томас Здечевский. - Но я думаю, что Пекин должен уважать верховенство право и демократии».

Евродепутаты призвали создать в Комитете по правам человека специальную группу для наблюдения за ситуацией в Гонконге.

«Нам нужна мировая поддержка, - отметил генеральный секретарь Конфедерации профсоюзов Гонконга Ли Чеук Янь. - Я думаю, что идёт борьба двух наборов ценностей. И мы должны спросить Европу "на какой вы стороне?»

В связи этим визитом дипломатическое представительство КНР в ЕС заявило Euronews:

«Дела Гонконга являются исключительно внутренними делами Китая. Ни одно иностранное правительство, организация или частное лицо не имеет права вмешиваться в эти дела».

«Нам нужна мировая поддержка. Я думаю, что идёт борьба двух наборов ценностей, - отметил Генеральный секретарь Конфедерации профсоюзов Гонконга Ли Чеук Янь. - И мы должны спросить Европу - "на какой вы стороне?»