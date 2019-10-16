Нет - новой балканизации! Еврокомиссия заработает зимой

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Европейские перспективы Албании и Северной Македонии становятся неясными. На министерской встрече в Люксембурге во вторник Франция отказалась дать разрешение на начало переговоров о включении этих западнобалканских стран в Евросоюз.

Берлин, наоборот, пытается придать ускорение этому процессу. В Брюсселе греческий еврокомиссар призвал учесть исторические особенности региона, который подвергался раздроблению:

«Я хотел бы сделать политический комментарий, - сказал Димитрис Аврамопулос. - Давайте будем очень осторожны с Балканами. Давайте не допустим "ребалканизации" Балкан, помня о прошлом».

Франция отправдывает свое вето необходимостью пересмотреть систему принятия в ЕС новых членов. Дания и Нидерланды поддержали президента Макрона.

Но голландский евродепутат-социалист предупредила, что Евросоюзу не следует портить отношения с регионом, особенно с Северной Македонией, которая даже изменила свой название под давлением ЕС:

«Евросоюз посылает этим странам сигнал: не важно, что вы делаете, вы нам не нужны, - сказала Кати Пири. - По-моему, это может привести к катастрофическим последствиями, особенно для стран, которые уже провели жёсткие реформы и демократизацию. Мы заставили их сделать это, а теперь бросаем на произвол судьбы".

Евросоюз признаёт, что Скопье и Тирана выполнили условия, предъявляемые странам-кандидатам.

По этому вопросу канцлер Ангела Меркель может поспорить с Эммануэлем Макроном, когда они встретятся в четверг на саммите в Брюсселе.

Еврокомиссия не будет готова до зимы

Европарламент объявил, что новая Еврокомисии не сможет приступить к исполнению своих обязанностей в положенный срок 1 ноября. В её составе не хватает трёх человек.

Именно столько кандидатов были отвергнуты на стадии проверки их честности и профпригодности. Даже если будущий председатель Урсула фон дер Ляйен сможет найти им замену, коллектив не приступит к работе раньше 1 декабря.

Для Брюсселя стало неожиданностью, что евродепутаты не позволили стать еврокомиссаром по внутреннему рынку француженке Сильви Гулар, которую выдвинул президент Эммануэль Макрон.

С самого начале мало шансов давали венгру Ласло Трочани, которому предполагалось поручить вопросы расширения ЕС. Ему благоволит премьер-министр Виктор Орбан, с которым у других лидеров большие разногласия.

Из-за падения своего правительства, Румынии трудно предложить кого-то вместо Рованы Плумб, которая должна была курировать в Еврокомиссии транспорт.