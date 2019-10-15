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мир

Путь в ЕС: Скопье и Тиране придется подождать

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 Ирина Александрова  и AFP, RWS, TASS
Путь в ЕС: Скопье и Тиране придется подождать
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Reuters - ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ
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Совет Европейского Союза не смог принять решение о начале переговоров о вступлении в сообщество Албании и Северной Македонии. Теперь вопрос будут обсуждать лидеры Евросоюза на саммите 17-18 октября в Брюсселе. Об этом по итогам заседания в Люксембурге сообщил еврокомиссар по расширению и политике соседства Йоханнес Хан:

"Должен сказать, что я действительно сожалею об этом. Гордиться нечем. И нет никаких сомнений в том, что любая дальнейшая отсрочка подорвет наш авторитет на Западных Балканах". При этом Хан добавил: "Мы должны быть последовательны. Две страны выполнили свои обязательства, теперь мы должны выполнить свои. Точка".

Сообщается, что открытие переговоров заблокировали Франция и Нидерланды. Албания и Северная Македония уже признаны официальными кандидатами на вступление в Евросоюз, что не позволит сообществу отказаться от их приема. Однако сама процедура переговоров может позволить достаточно долго откладывать этот момент.

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